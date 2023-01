Festividades del Señor del Saucito no se interrumpirán por obras

A-AA+

El Ayuntamiento de San Luis Potosí garantizó que los festejos al santo patrono de la colonia El Saucito, Señor de Burgos, no se verán interrumpidas por las obras para mejorar la infraestructura vial y pluvial de la zona.

"Las festividades del Señor del Saucito no serán interrumpidas", así lo confirmó Jorge Hernández Delgadillo, secretario general de la Administración Municipal de San Luis Potosí.

Destacó que las obras del colector pluvial y del paso vehicular a desnivel arrancarán en zonas alejadas al templo y al museo, para que no afecte el flujo peatonal de los feligreses y comerciantes que se reúnen en la explanada del centro religioso para festejar al Señor de Burgos.

Precisó que las obras en la zona cercana a la iglesia podrían iniciarse una vez que concluyan los festejos, pues en las festividades del Señor de Burgos participan mucha gente de la colonia y sus alrededores.

Este año se contempla que las celebraciones inicien el domingo 19 de febrero con la tradicional bajada de imagen del Señor de Burgos o Señor del Saucito en punto de las 11 de la mañana, posteriormente se realizará una procesión por las calles aledañas.

Del 24 de febrero al 4 de marzo, se prevé que se realicen en la colonia diversas peregrinaciones; el 3 de marzo se realizará la fiesta titular en punto de las 12: 30 horas, con una misa presidida por el arzobispo de san Luis Potosí. El sábado 4 de marzo se brindará una serenata en los tres sectores de El Saucito, la cual iniciará a las 20:00 horas.

El 5 de marzo se realizará la fiesta patronal con una misa y una procesión con la imagen del santo patrono de las 18:00 en adelante. Mientras que el 12 de marzo se realizaría a las 20:00 horas la tradicional subida de la imagen del Señor de Burgos, que daría fin a los festejos.