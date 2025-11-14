logo pulso
FGE reconoce rezagos y prepara nueva Fiscalía de Personas Desaparecidas

Manuela García entrega informe al Congreso sin precisar avances en judicializaciones; solicitará más presupuesto para 2026

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 14, 2025 01:45 p.m.
A
FGE reconoce rezagos y prepara nueva Fiscalía de Personas Desaparecidas

La Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció rezagos importantes, principalmente en la judicialización de investigaciones y en la creación de la nueva Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Así lo señaló este viernes la titular, María Manuela García Cázares, al entregar su informe anual al Congreso del Estado.

Durante la presentación del documento —que resume el trabajo realizado en el último año y parte del actual— la fiscal afirmó que todas las áreas han tenido avances, pero evitó ofrecer cifras concretas sobre cuántas carpetas de investigación han logrado judicializar. Ahora, será el Poder Legislativo quien revise el informe y determine si llamará a García Cázares a comparecer; para ello tienen un plazo de 30 días.

Uno de los proyectos centrales es transformar la actual Unidad de Personas Desaparecidas en una Fiscalía Especializada, como lo marca la ley federal. La fiscal calificó este proceso como un reto institucional, pues requiere cumplir estructuras, protocolos y contar con recursos adicionales.

Sobre el presupuesto de 2026, García Cázares confirmó que solicitarán un incremento destinado a la puesta en marcha de la nueva fiscalía, contemplando al menos 5 millones de pesos para iniciar operaciones, cubrir personal, insumos y trabajos de prospección.

La titular también admitió pendientes internos, especialmente en el aumento de judicializaciones. Será el Congreso quien determine si la citará a comparecer para aclarar dudas y revisar los avances reales.

Cabe recordar que la creación de Fiscalías Especializadas en Personas Desaparecidas en todas las entidades es una obligación derivada de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda, vigente desde 2017.

SLP

Ana Paula Vázquez

Manuela García entrega informe al Congreso sin precisar avances en judicializaciones; solicitará más presupuesto para 2026

