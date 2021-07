FGR e INE determinarán si hay alguna irregularidad con Gallardo: Santiago Nieto

El presidente Andrés Manuel Obrador calificó como un asunto político las acusaciones contra el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo (PVEM) y dijo que respetará la voluntad del pueblo que lo eligió como próximo mandatario en esa entidad.

Por su parte, el titular de la Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, recordó que la Unidad dio que la FGR le solicitó información sobre Ricardo Gallardo y en su momento, con plena autonomía, tendrá que determinar su existe algún tipo de irregularidad.

Nieto Castillo, añadió que "se nos solicitó información por parte del INE, no solo en ese caso sino respecto a los oponentes del señor Gallardo y se le entregó para que en ejercicio de sus facultades determinen lo que conforme a derecho proceda".

Aparte, López Obrador consideró que "es un asunto político lo que tu planteas, el pueblo o la mayoría del pueblo de San Luis que participó en las elecciones eligió a Gallardo como gobernador entonces yo soy respetuoso de la voluntad del pueblo en la democracia es el pueblo el que decide es el pueblo el que manda", dijo.

Los cuestionamientos sobre el pasado del gobernador electo, señaló, debieron haberse planteado en su momento ante las instancias legales.

"Cuándo estaban las elecciones aquí vinieron como en dos o tres asuntos a denunciar o a que nosotros diéramos a conocer información para afectar a candidatos y dijimos no, eso le corresponde a la Fiscalía, porqué antes se usaba el que si no era un candidato del agrado de quienes estaban en el gobierno, en el poder, les fabricaban delitos eso yo lo padecí", señaló el presidente.

"Pero en este caso en especial la versión que tiene él, del porqué lo encarcelaron es de qué iba a participar y había otro que era el predilecto y entonces antes de esa elección lo detuvieron personajes que ahora son famosos qué eran los que operaban en la PGR y se lo llevaron y lo encarcelaron y ya no se registró y una vez que ya había candidato lo sacaron".

El mandatario dijo que hay que actuar con prudencia: "Dice un dicho de mi pueblo que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado".