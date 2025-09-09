FGR recupera vehículos robados en cateo en Soledad de Graciano Sánchez

San Luis Potosí, S.L.P. – La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), ejecutó una orden de cateo en un inmueble en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde se recuperaron vehículos con reporte de robo. El operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en el Anillo Periférico Oriente.

La investigación inició a raíz de la detención de un hombre, Pedro “A”, por elementos de la Policía Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad federal por posesión de un inhibidor de señal y de un vehículo robado.

Con base en la información obtenida, el Ministerio Público de la Federación solicitó una técnica de investigación que fue otorgada por un juez de distrito. En una acción coordinada con la Policía Federal Ministerial, personal pericial de la FGR, la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal, se logró el aseguramiento de cuatro plataformas de autotransporte federal, cargadas con barras de acero, y dos vehículos tipo Dolly, todos ellos con reporte de robo.

Los vehículos y demás objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación, con el fin de continuar con el proceso legal correspondiente.

