"Filtros sanitarios no violan derechos"

Los filtros peatonales en el Centro Histórico son un programa de exhorto e invitación a no estar en las calles, por lo tanto, no se puede considerar que violan los derechos humanos. Para que pueda darse un proyecto de "hoy no circula" en la ciudad, tendría que establecerse una reforma en la Ley de Tránsito del Estado y en el Reglamento de Tránsito del Ayuntamiento, evaluó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Al respecto, Jorge Andrés López Espinosa, titular de la CEDH, asentó que deberá cuidarse el marco legal en ambas disposiciones; de requerir una opinión el organismo autónomo está dispuesto a brindarla, dijo.

Planteo que podría tomarse el modelo de la Ciudad de México, cuyo objetivo se centra en la cuestión ambiental, por lo cual, de establecerse en San Luis Potosí tendría impacto ecológico después de la contingencia sanitaria, que también es un aspecto importante que "no sería violatorio siempre que se cuiden las normas legales".

Enfatizó que en la actualidad los filtros peatonales son una disposición necesaria, toda vez que se ha documentado el incremento de movilidad en ese sector de la ciudad, la cual no es esencial, es decir, hay población que se moviliza por cuestiones recreativas.

Así mismo se realiza una verificación en los filtros sanitarios de automovilistas e informó que personal de la CEDH estará presente en los dispositivos instalados en el primer cuadro de la ciudad, a fin de verificar su desarrollo.