Firmes, Cuauhtli Badillo Moreno y Lidia Vargas Hernández en diputaciones, tras fallo de la Sala Superior

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desechó la impugnación que buscaba declarar inelegibles las dos primeras posiciones de representación proporcional de Morena, en la LXIII Legislatura de San Luis Potosí.

Con ello, quedaron firmes las candidaturas de Cuauhtli Fernando Badillo Moreno y Lidia Nallely Vargas Hernández, exdiputados federales. Además la de José Antonio Lorca Valle, ubicado en tercera posición.

Ahora solo falta esperar la resolución definitiva del TEPJF -en lo concerniente a la bancada de Morena-, en relación a la postulación de Marcela García Vázquez, situada en la cuarta posición, modificada por una impugnación de otras candidaturas a diputaciones locales.

En sesión plenaria virtual, determimó desechar el recurso de revisión SUP-REC-1568/202, promovido por el morenista Juan José Hernández Estrada, quien consideraba que los exdiputados federales eran inelegibles por incumplir la norma intrapartidaria de Morena.

La semana pasada, la Sala Regional Monterrey en el juicio SM-JDC-861/2021, ratificó el fallo del Tribunal Electoral del Estado (TEE) donde confirmó las candidaturas de Badillo Moreno y Vargas Hernández, por ello Hernández Estrada recurrió a la Sala Superior.

El Pleno desestimó el recurso porque no se cumplió con la procedencia al no combatir el fondo o en su caso, no se analizó un planteamiento de inconstitucionalidad o convencionalidad donde se advierta un error judicial evidente.