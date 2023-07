Fiscalía detuvo media hora a edil de Matehuala

A unos minutos de salir de una reunión en la sede del C5i2 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, Iván Noé Estrada Guzmán, presidente municipal de Matehuala, fue detenido este jueves por la Policía de Investigación (PDI), a fin de tomarle una muestra de voz, que servirá para cotejarla con audios que presuntamente lo vinculan con el crimen organizado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) precisó que la diligencia formó parte de una orden de comparecencia dictada por un juez, dado que en dos ocasiones anteriores el alcalde había sido requerido, pero no acudió, incluso tramitó un juicio de amparo.

La detención ocurrió en una plaza comercial del poniente de la ciudad, de donde fue llevado a la sede de la Fiscalía y luego de unos 20 minutos se le permitió retirarse.

Antes de ser detenido, el presidente municipal dijo en entrevista que se amparó para no facilitar su voz por recomendación de su equipo jurídico.

“Son estrategias de los abogados y pues uno sigue lo que viene siendo las indicaciones de los abogados. Yo siempre he estado dispuesto a colaborar, yo tengo que ser respetuoso y cuando mis abogados me digan, yo tengo que presentarme, pero si es político o no es político no lo sé”, comentó el entrevistado.