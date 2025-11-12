Fiscalía: hay órdenes de aprehensión en el caso de José Luis Elías

En el caso del joven José Luis Elías Monsiváis, ya existen órdenes de aprehensión por cumplimentarse, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Desde el 21 de septiembre de 2022, la familia de José Luis sigue esperando conocer su paradero, luego de que fuera golpeado y privado de la libertad, presuntamente por tres vecinos en la colonia San Francisco.

La fiscal general señaló que, por secrecía de la carpeta de investigación, no puede divulgarse cuántos requerimientos de detención fueron obsequiados por el juez de Control.

En entrevista, García Cázares precisó que el Ministerio Público responsable del caso investiga la causa penal por el delito de desaparición de personas cometida por particulares.

