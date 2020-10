Flores se marchitan en puestos afuera de panteones, por falta de clientela

Entre los locales de las florerías ubicadas a las afueras del panteón del Saucito, se observan las flores típicas de temporada como cempasúchil, nube y flor de terciopelo, algunas a punto de marchitarse pues no se logró su venta.

En años anteriores durante esta temporada el área lucía repleta de familias que ante la llegada de las festividades del Día de Muertos buscaban llevar una ofrenda a familiares o amigos fallecidos, este año la pandemia de Covid-19 lo impidió, autoridades decidieron cancelar los festejos y cerrar los cementerios del 30 al 2 de noviembre para evitar la aglomeración en estos lugares.

La locataria Yolanda, de la "Florería Yoli" tiene como última esperanza este juevespara incrementar sus ventas, pues mañana las puertas del cementerio permanecerán cerradas hasta el próximo tres de noviembre, para evitar aglomeraciones que puedan significar contagios.

La compra de flores este año fue de 70 por ciento menos, debido a la incertidumbre de la semaforización que pudiera representar no vender todo el producto y no generar una mínima ganancia. "No sabíamos si el panteón estaría abierto y cerrado por estas fechas, por eso mismo decidimos comprar menos flores para vender todo lo que compramos antes de que cierren el panteón".

Cempasúchil, terciopelo y nube, son las flores típicas de temporada y se comercializan por ramos que van desde 20 hasta 90 pesos, dependiendo del tamaño. Sin embargo, los familiares de los difuntos también piden otro tipo de flores como las rosas y los claveles, que tienen un costo desde 35 hasta 100 pesos.

A pesar del golpe económico que representa el cierre del panteón, consideró que en estos momentos es más importante la salud, tanto de los familiares de los difuntos, como para los locatarios que tienen contacto con decenas de personas al día, "lo económico ya veremos cómo nos recuperamos después".