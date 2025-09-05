logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

FOTO DEL DÍA | Pipa de Interapas ignora alto en avenida Muñoz

El hecho ocurrió en una vialidad con alta afluencia vehicular y cruce constante de peatones

Por Redacción

Septiembre 05, 2025 03:03 p.m.
A
FOTO DEL DÍA | Pipa de Interapas ignora alto en avenida Muñoz

San Luis Potosí.– La tarde de ayer, una pipa de Interapas fue captada cuando se pasó un alto en la avenida Muñoz, además de desplazarse con conducción temeraria.

El hecho generó riesgo en una de las vialidades más transitadas de la capital, donde diariamente circula un gran número de automóviles y peatones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

FOTO DEL DÍA | Pipa de Interapas ignora alto en avenida Muñoz
FOTO DEL DÍA | Pipa de Interapas ignora alto en avenida Muñoz

FOTO DEL DÍA | Pipa de Interapas ignora alto en avenida Muñoz

SLP

Redacción

El hecho ocurrió en una vialidad con alta afluencia vehicular y cruce constante de peatones

Quedarán asuntos judiciales pendientes, admite Morales Silva
Quedarán asuntos judiciales pendientes, admite Morales Silva

Quedarán asuntos judiciales pendientes, admite Morales Silva

SLP

Rubén Pacheco

El 15 de septiembre entrarán en funciones los nuevos funcionarios del PJE

Toman clases en el patio de CBTis 121 de Soledad
Toman clases en el patio de CBTis 121 de Soledad

Toman clases en el patio de CBTis 121 de Soledad

SLP

PULSO

La falta de un aula adecuada ha impedido el desarrollo pleno de sus talleres de la carrera técnica

Deuda de partidos refleja necesidad de replantear financiamiento: Badillo
Deuda de partidos refleja necesidad de replantear financiamiento: Badillo

Deuda de partidos refleja necesidad de replantear financiamiento: Badillo

SLP

Ana Paula Vázquez

Llamó a los partidos políticos a cumplir con sus obligaciones financieras y de transparencia