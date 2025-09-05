FOTO DEL DÍA | Pipa de Interapas ignora alto en avenida Muñoz
El hecho ocurrió en una vialidad con alta afluencia vehicular y cruce constante de peatones
San Luis Potosí.– La tarde de ayer, una pipa de Interapas fue captada cuando se pasó un alto en la avenida Muñoz, además de desplazarse con conducción temeraria.
El hecho generó riesgo en una de las vialidades más transitadas de la capital, donde diariamente circula un gran número de automóviles y peatones.
Redacción
