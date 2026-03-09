Fotogalería | Un día después del 8M
Personal de gobierno, la UASLP y la Iglesia católica trabajan en la recuperación de inmuebles dañados
Galeria
Un día después de la conmemoración por el 8 de marzo en la capital de San Luis Potosí, en edificios públicos y templos inició la limpia y rehabilitación por los daños al patrimonio.
Ayer, unas 10 mil mujeres se movilizaron en el marco del Día Internacional de las Mujeres.
La movilización volvió a colocar en las calles las principales inconformidades que atraviesan las potosinas: el posible retiro de la Alerta de Violencia de Género (AVG), denuncias y carpetas de investigación detenidas o ignoradas en la Fiscalía General del Estado (FGE), así como casos de acoso y abuso sexual dentro de núcleos familiares e instituciones públicas y privadas.
Grupos de mujeres realizaron pintas y causaron destrozos en inmuebles públicos y religiosos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En la Fiscalía General del Estado (FGE) trabajadores realizan este día el retiro de las consignas plasmadas a lo largo de barandales.
En la parroquia de La Compañía, a un costado de Plaza de los Fundadores, se realizó una misa temprano en desagravio por los evidentes daños al inmueble.
La UASLP también inició la recuperación de la fachada del edificio central.
Madres víctimas de feminicidios lideran marcha 8m en San Luis Potosí
La manifestación del 8 de marzo en San Luis Potosí fue encabezada por madres y familiares de víctimas de feminicidio.
no te pierdas estas noticias
"Feligreses evitaron mayores daños en Parroquia La Compañía"
Martín Rodríguez
El sacerdote lamentó la profanación al recinto y justificó la misa del desagravio llevada a cabo hoy
Fotogalería | Un día después del 8M
Pulso Online
Personal de gobierno, la UASLP y la Iglesia católica trabajan en la recuperación de inmuebles dañados
Realizan misa de desagravio en La Compañía
Redacción
El acto religioso se llevó a cabo tras pintas y daños en la puerta del templo durante la marcha del 8M