Fotogalería | Un día después del 8M

Fotogalería | Un día después del 8M

Fotogalería | Un día después del 8M

Personal de gobierno, la UASLP y la Iglesia católica trabajan en la recuperación de inmuebles dañados

Por Pulso Online PULSO

Marzo 09, 2026 09:34 a.m.
A

Un día después de la conmemoración por el 8 de marzo en la capital de San Luis Potosí, en edificios públicos y templos inició la limpia y rehabilitación por los daños al patrimonio.

Ayer, unas 10 mil mujeres se movilizaron en el marco del Día Internacional de las Mujeres.

La movilización volvió a colocar en las calles las principales inconformidades que atraviesan las potosinas: el posible retiro de la Alerta de Violencia de Género (AVG), denuncias y carpetas de investigación detenidas o ignoradas en la Fiscalía General del Estado (FGE), así como casos de acoso y abuso sexual dentro de núcleos familiares e instituciones públicas y privadas.

Grupos de mujeres realizaron pintas y causaron destrozos en inmuebles públicos y religiosos.

En la Fiscalía General del Estado (FGE) trabajadores realizan este día el retiro de las consignas plasmadas a lo largo de barandales.

En la parroquia de La Compañía, a un costado de Plaza de los Fundadores, se realizó una misa temprano en desagravio por los evidentes daños al inmueble.

La UASLP también inició la recuperación de la fachada del edificio central.

