Realizan misa de desagravio en La Compañía

La Parroquia de La Compañía, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, realizó la mañana de este lunes una misa de desagravio en el exterior del templo, luego de los daños registrados durante la marcha del Día Internacional de la Mujer (8M).

Durante la movilización del sábado, el inmueble religioso recibió pintas y la quema de su puerta principal, pese a que el acceso había sido protegido con una estructura metálica para evitar afectaciones.

La iglesia informó que la ceremonia religiosa se llevó a cabo a las 8:00 de la mañana en la calle, frente al templo, como un acto simbólico tras los daños ocasionados.

A través de sus redes sociales, la parroquia manifestó previamente: "Mañana tendremos la misa de 8:00 am en la calle y como acto de desagravio. Te esperamos".

Los hechos ocurrieron en el contexto de la protesta feminista, en la que también se registraron intervenciones y pintas en distintos puntos del Centro Histórico.