Un día después del 8M

Un día después del 8M

Portada de Hoy
Realizan misa de desagravio en La Compañía

El acto religioso se llevó a cabo tras pintas y daños en la puerta del templo durante la marcha del 8M

Marzo 09, 2026 08:52 a.m.
Realizan misa de desagravio en La Compañía

La Parroquia de La Compañía, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, realizó la mañana de este lunes una misa de desagravio en el exterior del templo, luego de los daños registrados durante la marcha del Día Internacional de la Mujer (8M).

Durante la movilización del sábado, el inmueble religioso recibió pintas y la quema de su puerta principal, pese a que el acceso había sido protegido con una estructura metálica para evitar afectaciones.

La iglesia informó que la ceremonia religiosa se llevó a cabo a las 8:00 de la mañana en la calle, frente al templo, como un acto simbólico tras los daños ocasionados.

Mujeres alzan su voz en las calles

Miles de potosinas marcharon en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer

A través de sus redes sociales, la parroquia manifestó previamente: "Mañana tendremos la misa de 8:00 am en la calle y como acto de desagravio. Te esperamos".

Los hechos ocurrieron en el contexto de la protesta feminista, en la que también se registraron intervenciones y pintas en distintos puntos del Centro Histórico.

El sacerdote lamentó la profanación al recinto y justificó la misa del desagravio llevada a cabo hoy

Personal de gobierno, la UASLP y la Iglesia católica trabajan en la recuperación de inmuebles dañados

El acto religioso se llevó a cabo tras pintas y daños en la puerta del templo durante la marcha del 8M

