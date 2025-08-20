Fotos | Arregla Municipio obras de Seduvop en San Miguelito

El desprendimiento de adoquines en las recientes obras de rehabilitación en el barrio de San Miguelito, posiblemente se debieron a falta de compactación, informó Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

Este día se observó a personal del Ayuntamiento capitalino llevando a cabo la recolocación de dichas piezas, en un tramo de la calle Pedro Vallejo, a un costado de la iglesia de San Miguelito.

La funcionaria estatal refirió que la Secretaría atiende ese y otros puntos de zona céntrica, donde se detectaron desperfectos en el piso. "Estamos al pendiente de lo que pueda suscitarse para irlo corrigiendo", afirmó.

Explicó que, dentro de los contratos establecidos con las empresas constructoras a cargo de las intervenciones, existen fianzas de garantía que cubren los denominados vicios ocultos o fallas evidenciadas, después de inauguradas las obras.

Vargas Tinajero complementó que tales cláusulas para las constructoras responsables, prevén un plazo de 18 meses, una vez concluidos los trabajos.

Aparte, el Gobierno Municipal informó que llevó a cabo labores de bacheo en la calle Pedro Vallejo, a la altura de General Fuero, en el tradicional Barrio de San Miguelito.

Jesús Becerra Rodríguez, Director de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, informó que los trabajos forman parte del programa permanente de conservación vial "Por Buen Camino".

"Estamos trabajando arduamente para atender eficientemente las necesidades de la población. Nuestro objetivo es mejorar la movilidad y garantizar la seguridad a quienes transitan por la zona", puntualizó Becerra Rodríguez.

Becerra aseguró que continuarán los trabajos en diferentes puntos del primer cuadro de la ciudad, con la finalidad de garantizar vialidades en buen estado que fortalezcan la movilidad en San Luis Potosí.