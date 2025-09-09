Fotos | Lluvias dejan severo deterioro en camino al Ejido La Libertad

Las recientes lluvias dejaron en evidencia el deterioro de diversas calles, entre ellas el camino al Ejido La Libertad, donde los baches de gran tamaño complican la circulación vial.

A la altura del número 229, a un costado de las instalaciones del C4 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y frente a un negocio de plásticos, se formó un bache que prácticamente abarca casi toda la calle.

Comerciantes de la zona señalaron que ya fue reportado a las autoridades, sin que hasta ahora se tenga respuesta. El "cráter" permanece lleno de agua tras las precipitaciones pluviales de ayer.

Vecinos y locatarios relataron que inició como un daño menor, pero la falta de atención y el paso constante de vehículos pesados provocaron que el pavimento terminara por colapsar.

Foto: Omar Hernández/Pulso

En gran parte, la arteria luce como terracería ante la ausencia de mantenimiento. Aunque el tránsito de camiones de carga es frecuente por la actividad comercial y la cercanía con la Central de Abastos, los automovilistas particulares también resultan afectados.

Quienes circulan por la zona se ven obligados a realizar maniobras para evitar daños a sus unidades, ya que no solo este tramo, sino varias calles del sector presentan condiciones deplorables.