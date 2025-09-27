Fotos | Lo de siempre: inundaciones, apagones, casas afectadas y árboles caídos por lluvia

Flor Martínez, Rolando Morales, Samuel Moreno y Rubén Pacheco.- El Ayuntamiento capitalino informó sobre las afectaciones ocasionadas por la intensa lluvia registrada este viernes en la capital, mismas que dejaron daños en distintas zonas de la ciudad, principalmente en colonias del sur y norte.

El director de Servicios Municipales, Christian Azuara, detalló que uno de los incidentes más relevantes fue la caída de un árbol en la avenida Himno Nacional, que afectó a un vehículo, aunque sin mayores consecuencias. Además, se registraron deslaves en la zona del Aguaje, donde personal de Ecología, Obras y Servicios Municipales acudió para apoyar a los habitantes y realizar labores de limpieza.

"Se esperan lluvias para hoy y mañana, por lo que reforzaremos el programa preventivo de alcantarillas, ya que el arrastre de basura y sedimentos sigue siendo un problema constante", señaló.

El funcionario agregó que en materia de alumbrado público únicamente se reportaron fallas en algunas zonas de Carranza y la avenida 20 de Noviembre, derivadas tanto de vandalismo como de apagones intermitentes, las cuales fueron atendidas de inmediato por cuadrillas municipales.

Por su parte, el alcalde Enrique Galindo Ceballos subrayó que la cantidad de agua caída en poco tiempo expuso las debilidades en ciertas colonias, como Aguaje 2000, donde el cierre de pasajes por parte de vecinos ha generado represamiento y niveles de agua de hasta un metro. Ante ello, instruyó abrir dichos accesos para evitar futuras inundaciones.

En cuanto al balance general, el edil informó que alrededor de 40 viviendas resultaron con afectaciones, principalmente en el Aguaje y en el norte de la ciudad, aunque calificó los daños como menores. Asimismo, anunció que la Secretaría del Bienestar apoyará a las familias con la reposición de muebles básicos como colchones y refrigeradores, mientras que brigadas del DIF municipal desplegaron atención médica y vacunación en las zonas afectadas.

Galindo enfatizó que no se registraron decesos ni pérdidas totales, y que la ciudad logró restablecer su normalidad durante la madrugada. "El único paso a desnivel que no se restableció al 100 fue la glorieta que va hacia Plaza San Luis, pero de ahí en fuera prácticamente todo volvió a la normalidad", afirmó.

En la colonia Satélite, la tormenta volvió a dejar en evidencia una problemática que los vecinos arrastran desde hace años: el desagüe de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), que se descarga directamente hacia sus calles y convierte a la zona en un foco de inundaciones y riesgos sanitarios.

Decenas de familias reportaron daños materiales en sus viviendas y vehículos luego de que los ductos internos del recinto ferial colapsaran y arrojaran un torrente de agua hacia la calle América del Sur, en la esquina con República de Albania. La escena quedó registrada en un video difundido en redes sociales, donde una vecina denunció cómo, en cuestión de minutos, la corriente arrastró lodo, basura y desechos.

"Hasta la popó(sic) se metió a mi casa", reclamó la afectada, evidenciando que el agua que llega desde la Fenapo no es limpia y, por el contrario, acarrea residuos que ponen en riesgo la salud de los colonos.

Los vecinos aseguran que esta no es la primera vez que ocurre, pues cada temporada de lluvias intensas las descargas de la feria se convierten en un desahogo hacia sus colonias, sin que hasta ahora haya una solución definitiva por parte de las autoridades.

Acusan que, mientras se invierten millones de pesos en remodelaciones y promoción de la Fenapo como escaparate nacional, no se atienden los problemas básicos que generan sus obras hidráulicas. Para los habitantes, el mensaje es claro; "no se vale que el esfuerzo de toda una vida por tener un patrimonio habitable termine arruinado por las lluvias".

Ante esta situación, los colonos hicieron un llamado directo al Gobierno del Estado para que asuma su responsabilidad, pues consideran que es la propia infraestructura de la Fenapo la que desata las inundaciones que los dejan, año con año, a la deriva.

Mientras, en el municipio de Soledad se presentaron inundaciones y encharcamientos considerables en las zonas catalogadas como "focos rojos". Entre ellas, destaca el fraccionamiento Privadas de la Hacienda, donde la policía municipal brindó apoyo para facilitar el ingreso y salida de los vecinos.

El titular de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, informó que esta zona es habitualmente uno de los puntos que en época de lluvias registra una acumulación de hasta un metro de agua pluvial, por lo que además del apoyo en el traslado a los residentes se realizan acciones prioritarias para disminuir el agua en la zona.

La entrada a la colonia Hacienda Los Morales, un tramo del Acceso Norte y algunas calles de la Cabecera Municipal también registraron importantes encharcamientos, como suele ocurrir en temporada de lluvias.

Otro de los puntos atendidos fue la calle Santander, en la colonia San Lorenzo, debido a la gran acumulación de agua. Estas labores se realizaron en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop).

El funcionario añadió que se llevó a cabo el retiro de un árbol caído en el camino a San Isidro, sin que se reportaran afectaciones a terceros.

Y aseguró que la mañana de este sábado, la mayoría de las vialidades afectadas ya se encontraban transitables; no obstante, se mantiene el pronóstico de lluvias hasta el próximo lunes.

Protección Civil Estatal informó que también se registraron lluvias con actividad eléctrica en la zona metropolitana en Villa de Pozos); Santa María del Río; Tierra Nueva; Villa de Reyes; Villa de Arriaga; Mexquitic de Carmona; Zaragoza; Cerritos; Villa Juárez; Tamazunchale; Tamasopo; Matlapa; y Coxcatlán.