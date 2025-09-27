Abelito, segundo finalista de La Casa de los Famosos

Si hay alguien que tiene un ángel enorme en La Casa de los Famosos México ese es El Abelito, quien se convirtió en el segundo finalista al ganar el grand prix de los nominados, y lo hizo con un tiro de Dalilah Polanco, un triunfo que todos celebraron sin importar de qué cuarto se trataba.

La gala del viernes comenzó con una sorpresa para Polanco, quien fue llamada al cuarto del zoom para recoger algo que había olvidado el día de ayer después de la dinámica de la moneda. En cuanto entró al lugar lo primero que vio la actriz fue a su perro Moncho y su amiga Isadora González, a quienes corrió a abrazar inmediatamente olvidando por segundos las férulas de mano y pie.

"¿Y Ramona? ¿cómo está?", preguntó Dalilah mientras recibía el amor perruno de Moncho, que al no medir su fuerza le lastimó un poco su pie izquierdo.

González, quien también es actriz, le contó a Polanco que todo estaba bien en casa, que todos estaban orgullosos de ella y la amaban, algo que emocionó a Dalilah e intentó abrazarla, pero Moncho no la dejaba.

Después de haber pasado un rato con su amiga Isadora y su perrito Moncho, Dalilah volvió emocionada a la sala donde ya la esperaban sus compañeros. Nada más entrar La Jefa los llamó al jardín, para comenzar con el grand prix de los nominados.

En esta zona ya estaban colocados seis carriles de colores, morado para Shiky, amarillo para El Abelito, rojo para Alexis Ayala, verde para Aldo de Nigris, azul para Aarón Mercury y naranja para Dalilah. Los participantes debían tirar un dado por una rampa y éste les indicaría el color de la ficha, en este caso un carrito avanzaba, y no tenía que ser precisamente el color de quien lanzaba el dado.

En la primera ronda Shiky, Alexis y Aarón no se movieron de la casilla de salida, Abelito tomó la delantera al llegar a la casilla cuatro, Aldo y Dalilah llegaron al puesto uno. El resultado de la segunda ronda fue, Shiky seguía sin avanzar, Alexis logró llegar al lugar uno, Abelito llegó a casilla cuatro, Aldo en la tres, Aarón y Dalilah en la dos.

Ronda tres y Shiky seguía sin salir, Abelito se separó del resto del grupo al llegar a la casilla seis, Alexis y Dalilah seguían en lugar dos, Aldo en el tres y Aarón en el cinco. La cuarta vuelta llegó, Shiky seguía en el mismo lugar, Abelito ya estaba en la casilla nueve, Alexis y Aldo en la cuatro, Aarón en la cinco y Dalilah en la dos. En la última ronda las cosas se definieron, al fin Shiky se posicionó en la casilla uno, Alexis y Aldo se quedaron en la casilla cuatro, Aarón y Dalilah en la cinco y Abelito se alzó con el triunfo al ser el primero en llegar a la meta, gracias a los tiros de Mercury y Polanco, un resultado con el cual todos festejaron.

Después de que La Jefa le confirmara a Abelito que él y Mar Contreras ya estaban en la final, les pidió que pasaran al interior de la casa, esto fue para que no vieran la entrada de Xavi, quien les preparó tres temas bélicos que los siete habitantes disfrutaron y cantaron, para terminar la noche con una cena donde convivieron esta vez sin conflictos.





