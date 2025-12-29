Fotos | Pega entrada de Frente Frío 25 en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- La entrada de Frente Frío 25 provocó el derribo de árboles y dejó varias colonias sin luz este lunes.

Fue alrededor de la una de la tarde, que las ráfagas de viento comenzaron a golpear con una fuerza de 30 kilómetros por hora, causando que cableado y árboles alteraran el flujo de energía, como en partes de La Pimienta y de la colonia La Diana, así como en el sector sur de la ciudad.

Además de ese desperfecto, hubo dos caídas de árboles, uno de ellos en el cruce de Pedro J. Méndez y Bolivia de la colonia Cuauhtémoc cayó encima de una camioneta, aunque no hubo reportes de heridos.

Los operarios de Protección Civil comenzaron poco después con los trabajos de remoción de los árboles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fotos: Huasteca Hoy

Frente 25 provocará lluvias y viento: CEPC

El Gobierno del Estado emitió una alerta preventiva por el ingreso del frente frío número 25, que afectará a las cuatro regiones de San Luis Potosí con lluvias, vientos fuertes y un descenso marcado de temperaturas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el sistema frontal avanzará sobre la entidad acompañado de una masa de aire ártico, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, detalló que el fenómeno ingresará por la región Huasteca alrededor del mediodía, donde se esperan lluvias y tormentas intensas, además de rachas de viento. En tanto, en las regiones Centro y Altiplano se prevé un descenso considerable de la temperatura, con mañanas frías y probabilidad de heladas en los próximos días.

Aunque por las tardes podrían registrarse temperaturas templadas a ligeramente cálidas, Protección Civil advirtió sobre bancos de niebla, heladas matutinas en zonas altas y condiciones de riesgo para la movilidad.

La autoridad recomendó conducir con luces encendidas, reducir la velocidad ante la niebla, evitar cambios bruscos de temperatura, proteger a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, así como revisar calefactores y asegurar una correcta ventilación en caso de utilizarlos.