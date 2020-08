Fracasa propuesta de dar autonomía a la Fiscalía Anticorrupción

La propuesta de dotar de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción del Estado fracasó en la sesión extraordinaria de este jueves en el Congreso, al no obtener la mayoría calificada de las dos terceras partes de las y los congresistas, por lo que la iniciativa se devolverá a las comisiones dictaminadoras de Justicia, Puntos Constitucionales y Vigilancia.

En la votación, la propuesta conjunta de la diputada María Isabel González Tovar (PRD) y del legislador Rolando Hervert Lara (PAN) obtuvo 13 sufragios a favor y 12 en contra, cuando se necesitaban 18 votos favorables para que el dictamen fuera aprobado en lo general.

Una de las legisladoras, Sonia Mendoza Díaz (PAN), por error, emitió su voto en contra de la autonomía de la Fiscalía y minutos después expresó "¡me equivoqué. ¡Me van a destrozar... me van a excomulgar!" y pidió al presidente de la Directiva, diputado Martín Juárez Córdova (PRI) una "rectificación de voto" para emitir su sufragio a favor, lo cual ya no le fue permitido al haberse agotado el proceso de votación. Sin embargo, su voto no fue decisivo para el resultado final.

Durante la discusión previa, los proponentes de la autonomía urgieron al resto de sus compañeros a apoyar la iniciativa y la fracción del PRI, en voz de la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, se opuso con base en el argumento de que el proyecto no va acompañado por un estudio de impacto presupuestal.

Eugenio Govea Arcos, del Partido Movimiento Ciudadano, fue más allá y señaló que dotar de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción es sólo una parte del proceso y que también se debe trabajar para retirarle al gobernador la facultad de designar al titular de esta dependencia, para que sea el Legislativo quien atraiga esa función.