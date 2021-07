Fracasó Gallardo Juárez en pos de diputación federal

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso que Ricardo Gallardo Juárez, padre de José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador electo, sustituyera a Ana Karen Navarro Palomares, candidata suplente a diputada por el principio de mayoría relativa en el distrito 02, sin embargo, el Consejo General del INE desestimó la petición.

Navarro Palomares es hija de Juan Manuel Navarro Muñiz, candidato electo como diputado federal por ese distrito, abanderado en la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por Morena-PVEM-PT.

En la sesión del 9 de junio pasado, Francisco Elizondo Garrido, delegado nacional con funciones de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PVEM, presentó la solicitud de substitución, dado que la aspirante renunció al cargo, según consta en el oficio INE/SLP/JLE/VS/363/2021,

El Pleno explicó que, según el artículo 241, párrafo 1, inciso b de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, vencido el plazo para el registro de candidaturas, los partidos políticos podrán sustituirlas por fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia, siendo que, en este último caso, no podrán sustituirlas cuando ésta se presente dentro de los 30 días anteriores a la elección.

Por lo anterior, precisó que Navarro Palomares presentó la renuncia el 5 de junio pasado ante la Junta Distrital Ejecutiva 02 del INE, es decir, apenas unas horas antes de las elecciones del 6 de junio.

Además, fundó la negativa, entre otras causas, porque la solicitud no fue presentada por Fernando Garibay Palomino, representante del PVEM ante el Consejo General; y la solicitud de registro no presentaba el domicilio del candidato, ni tampoco el tiempo de residencia en el mismo, ni la clave de elector, por lo tanto, no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 238 de la LGIPE.

Tras la decisión del Instituto Nacional Electoral, la hija del candidato reculó, pero el consejero presidente del Consejo Distrital en San Luis Potosí le negó el desistimiento de la renuncia. Por ello, la candidata impugnó la decisión.

Así, este viernes la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ratificó la determinación del Consejo Distrital, dado que la impugnante no contravierte de manera frontal las consideraciones de la autoridad electoral responsable.