Francisca Reséndiz critica apoyo de líder de Morena a Lucy Lastras y Paloma Aguilar

Sergio Serrano Soriano, presidente morenista del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), violentó el principio de imparcialidad al participar en una conferencia de prensa con las aspirantes Luz María Lastras Martínez y Paloma Rachel Aguilar Correa, reclamó Francisca Reséndiz Lara, lideresa del SITTGE y aspirante a la candidatura al Gobierno del Estado por Morena.

En dicho encuentro con los medios de información, ambas interesadas dijeron que Reséndiz Lara no accedió a una candidatura de unidad, sin embargo, la sindicalista reviró que ella les planteó un proyecto de unidad "pero yo no me puedo unirme a ellas".

En conferencia de prensa vía Zoom, sentenció que el dirigente estatal tiene la obligación de respetar los estatutos y normas aplicables al proceso electoral interno, por lo tanto, debió abstenerse de estar presente con sus contrincantes.

Acusó que se le vulneraron sus derechos como aspirante a la postulación, pues podría verse afectada en la decisión final de la Comisión Nacional de Elecciones, cuyo órgano colegiado dejaría de lado el principio de objetividad.

"Mi posición es la legalidad (...) ahorita sigue impugnada la convocatoria (...) nosotros estamos viendo tristemente que hay grupos de Morena, que se están subiendo al carro del PRI apoyando a la doctora Mónica", opinó.

Reséndiz Lara solicitó a Serrano Soriano aclarar de forma pública su postura sobre el procedimiento de selección de Morena, invitándola a estar presente, como lo hizo el sábado pasado con "las dos aspirantes ilegales". "No podemos dejar pasar esta violación del presidente estatal de Morena", concluyó.