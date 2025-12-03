Frente frío 18 traerá lluvias y bajas temperaturas

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Esta noche, el frente frío número 18 avanzará sobre el noroeste y norte del país con características de estacionario e impulsará un marcado descenso de temperatura, rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones y el centro del país.

Así lo alerta el pronóstico meteorológico extendido de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que explica que el sistema interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, lo que aumentará la probabilidad de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

A la par, la humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe favorecerá lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluidas el Valle de México y la península de Yucatán.

En contraste, el frente frío 17 dejará de afectar al territorio nacional al adquirir características cálidas sobre el golfo de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente 18 y los demás sistemas atmosféricos también generarán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Baja California Sur, Sinaloa y Durango.

También se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm, en Sonora, Chihuahua y Coahuila. Habrá intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm, en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Las lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm, alcanzarán a Baja California, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

La probabilidad de nieve o aguanieve se mantendrá en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, mientras que el viento alcanzará rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Baja California y costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el viento del norte llegará a la misma intensidad. En Sonora, Chihuahua y Durango se prevén rachas de 30 a 50 km/h.

El oleaje será de 1 a 2 metros en la costa occidental de la península de Baja California y en Jalisco. Pese al ambiente frío, continuarán temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo) y Campeche, y de 30 a 35 grados en Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Durante la madrugada del viernes, las temperaturas mínimas descenderán a entre -10 y -5 grados con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. En zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz se prevén mínimas de -5 a 0 grados. En Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca habrá valores de 0 a 5 grados.