Fueron sancionados funcionarios por el caso Karla Pontigo

Derivado de la Recomendación 55/2015 de la CNDH por el caso de Karla Pontigo Lucciotto, se emitieron sanciones administrativas contra Ministerios Públicos y policías investigadores, incluso algunos ya no laboran en la Fiscalía General del Estado (FGE), reportó Ulises Valencia Gordillo, titular de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Gobierno del Estado.

La estudiante de Nutrición de 22 años de edad fue víctima de presunto feminicidio en octubre de 2012, atribuido a Luis N. Los hechos se suscitaron en el establecimiento "Play", donde la encontraron desangrándose por supuestamente chocar con una superficie de cristal. Por diversas irregularidades en la investigación, la CNDH dirigió dicho pronunciamiento al gobernador Juan Manuel Carreras López.

El funcionario estatal refirió que la medida administrativa hacia los exfuncionarios la estableció la Contraloría General del Estado; los señalados que dejaron de laborar en la FGE, lo hicieron por razones propias, añadió.

En entrevista, Valencia Gordillo advirtió que la aplicación de tales medidas no excluye a los exservidores públicos de la posibilidad de recibir una sanción penal o de otro tipo.

Matizó que el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), precisa que la FGE debe reabrir la investigación, elaborarla con cientificidad, con perspectiva de género, en todo momento se amplíen y agoten las líneas de investigación, y se revise la vertiente de un probable feminicidio.

"Las autoridades responsables están muy delimitadas en el tema de la Recomendación de Karla Pontigo, y sobre lo cual gravita el tema, es que no se hizo una correcta investigación, no se está diciendo si el Estado fue responsable del homicidio de Karla Pontigo, pero tampoco se está diciendo que no", describió.