Fuga en la 57 obliga a detener pozo

Cinco colonias podrían quedarse sin agua

Por Redacción

Marzo 09, 2026 05:03 p.m.
Fuga en la 57 obliga a detener pozo

San Luis Potosí, SLP.– Una fuga de agua de grandes dimensiones en la carretera 57, a la altura de la colonia Ricardo B. Anaya, obligó a detener temporalmente la operación del pozo Abastos II, informó el organismo operador INTERAPAS.

El organismo explicó que la suspensión del pozo fue necesaria para liberar presión en la red hidráulica y permitir que el personal operativo intervenga la tubería dañada de forma segura y realice los trabajos de reparación.

Debido a estas maniobras, el suministro de agua podría verse afectado de manera momentánea en las colonias Obispado, Minas del Real, Ricardo B. Anaya, Torres Bodet y Providencia.

INTERAPAS señaló que el servicio por red se restablecerá una vez concluyan las labores de reparación en la zona.

El organismo también puso a disposición de los usuarios la línea Acuatel 444 123 6400, además de sus redes sociales oficiales, para reportes o mayor información.

El Interapas podría desaparecer, dice alcalde

El alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que el Ayuntamiento de la capital se mantiene a la expectativa de conocer el contenido de la propuesta que el municipio de Soledad de Graciano Sánchez prev...

SLP

Redacción

Cinco colonias podrían quedarse sin agua

