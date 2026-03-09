Fuga en la 57 obliga a detener pozo
Cinco colonias podrían quedarse sin agua
San Luis Potosí, SLP.– Una fuga de agua de grandes dimensiones en la carretera 57, a la altura de la colonia Ricardo B. Anaya, obligó a detener temporalmente la operación del pozo Abastos II, informó el organismo operador INTERAPAS.
El organismo explicó que la suspensión del pozo fue necesaria para liberar presión en la red hidráulica y permitir que el personal operativo intervenga la tubería dañada de forma segura y realice los trabajos de reparación.
Debido a estas maniobras, el suministro de agua podría verse afectado de manera momentánea en las colonias Obispado, Minas del Real, Ricardo B. Anaya, Torres Bodet y Providencia.
INTERAPAS señaló que el servicio por red se restablecerá una vez concluyan las labores de reparación en la zona.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El organismo también puso a disposición de los usuarios la línea Acuatel 444 123 6400, además de sus redes sociales oficiales, para reportes o mayor información.
El Interapas podría desaparecer, dice alcalde
El alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que el Ayuntamiento de la capital se mantiene a la expectativa de conocer el contenido de la propuesta que el municipio de Soledad de Graciano Sánchez prev...
no te pierdas estas noticias
Protestan por cese de maestro de la escuela de música "Julián Carrillo"
Samuel Moreno
La medida cautelar fue aplicada tras una queja por contacto físico durante un ensayo de orquesta.
Madres protestan en CBTIS 131 por irregularidades y abusos
Flor Martínez
De acuerdo con las inconformes, los problemas comenzaron hace aproximadamente tres años