Fuga en Mercado San Luis 400 es de jurisdicción estatal

El organismo operador Interapas informó que la fuga de aguas residuales que corre sobre la avenida Donaldo Colosio, en la colonia ISSSTE, desde el Mercado San Luis 400 hasta la calle Coronel Ontañón, no proviene de la red municipal, sino de infraestructura que corresponde al ámbito estatal.

Tras diversos reportes vecinales por escurrimientos y malos olores en el exterior del centro de abasto, personal del organismo acudió a la zona para inspeccionar la red sanitaria y descartar taponamientos o fallas en el drenaje público.

Como parte de las acciones, se utilizó un camión hidroneumático para realizar sondeos y labores de limpieza en las líneas municipales, con el fin de liberar posibles obstrucciones y reducir los niveles de agua en el sistema. Sin embargo, las maniobras no eliminaron el derrame.

Durante la revisión técnica se detectó que el problema no se originaba en la tubería del drenaje municipal, sino en la descarga sanitaria interna del propio mercado, la cual se encuentra saturada. De acuerdo con el diagnóstico, esta infraestructura está bajo jurisdicción estatal.

El organismo precisó que, aunque la red pública quedó desazolvada, la solución definitiva requiere una intervención de obra civil dentro del inmueble, ya que el punto de conflicto se localiza en instalaciones que no son operadas por Interapas.