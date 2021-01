Fuga lleva meses en la San Antonio

En la calle Francisco I. Madero, esquina con Luis Echeverría Álvarez, de la colonia San Antonio, se registra una fuga de agua potable que el Interapas no ha podido reparar desde el año pasado.

De acuerdo con la queja de los vecinos, por esta calle hay una falla en la red que ha propiciado que por varios meses se presente la fuga, y pese a ello personal del organismo no la ha reparado.

Señalaron que además del desperdicio de agua, es preocupante que en cualquier momento se hunda el pavimento, ya que el agua se empieza a filtrar.

En tanto, toda la calle se encuentra agrietada y llena de parches por las pasadas obras que se han hecho por este camino y que no han dejado del todo bien.

El desperfecto se ubica frente a la vivienda número 100, el vecino del lugar indicó que ya hizo el reporte en por lo menos tres ocasiones, "ya me dieron un número de reporte, vino una cuadrilla, abrieron el registro, pero no arreglaron nada, la fuga continúa, el agua ya sale por la banqueta, pero no han querido arreglar de raíz el problema que viene de toda la red", explicó.

Dijo además que en la colonia San Antonio se originan cientos de problemas de este tipo por la falta de mantenimiento en la red de agua potable y el sistema de drenaje, lo que ha provocado constantes hundimientos, fugas y colapsos de drenaje que son ignorados por la autoridad competente.