Fumar un porro no va a arreglar el país: Priego

La Iglesia católica potosina rechazó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de declarar inconstitucional la prohibición del uso lúdico de la marihuana, pues en México los jóvenes deben estar despiertos y activos, no aletargados por la droga, sostuvo el vocero del Arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego.

Puntualizó: "En principio, nosotros no estamos de acuerdo porque representa facilitar a quien no tenía acceso a esta droga a que se acerque sin miedo, pero es un pronunciamiento que genera mucha incertidumbre porque no hay leyes reglamentarias, y si creemos que esto va a frenar el tráfico de drogas, pues estamos muy, muy equivocados".

Dijo que es muy triste observar que muchos jóvenes están celebrando esa resolución de la Corte.

"Queremos los jóvenes participativos en un México que necesita de nuestro esfuerzo, los problemas del país no se van a arreglar con la juventud encerrada en un lugar fumándose un porro".

Añadió que Dios, por alguna razón, creó la planta de la marihuana "y él sabe por qué", y agregó que el uso medicinal es muy plausible que se esté investigando y haciendo temas médicos, por lo que en ese aspecto no se tiene ningún problema, pero es muy distinto al caso del uso recreativo, pues después un joven andará enseñando a fumar a su hermanito menor de edad.