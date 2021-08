Funcionario ve "insuficientes" las medidas restrictivas para disminuir casos de covid en SLP

Luego de que durante los últimos días han continuado a la alza las cifras de nuevos casos positivos de Covid-19 en San Luis Potosí de manera exponencial teniendo en promedio más de 500 casos diarios, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, externó que probablemente las medidas restrictivas dictadas el viernes pasado "sean insuficientes", por lo que el próximo viernes se tendrán que actualizar y reforzar.

Manifestó: "son medidas necesarias, obligatorias pero quizá no sean las suficientes, pero esto por supuesto lo va a determinar el Comité Estatal de Seguridad en Salud, ya en su momento si la situación obligan a ello, pues se tendrán que reforzar los protocolos, para restringir la movilidad social un poco más".

Recordó que aunque este lunes ya se presentó una cifra ligeramente más baja, en realidad los demás días han oscilado entre 450 y 550 nuevos contagios, aunque de manera afortunada la cifra de decesos se mantiene a la baja, es decir que aún no hay una saturación del sistema hospitalario, como es el caso de camas con ventilador que ahora no supera el 15 por ciento de ocupación.

Hernández Delgadillo, indicó de igual forma que el número de fallecimientos por Covid-19 se ha mantenido en un dígito, lo que habla de que la campaña de vacunación ha funcionado, puesto que quien se llega a contagiar en su gran mayoría se recuperan rápidamente y no llegan a temas como la intubación y mucho menos la muerte.