"Funcionarios deben actuar bien para evitar cuestionamientos"

Legisladores locales consideraron que la prensa cumple una labor importante al señalar lo que está mal, sin embargo, también debe cumplir en cuidar la veracidad de la información. "También tenemos que ser conscientes que si estamos aquí, pues tenemos que actuar bien para que no caigamos en esto (señalamientos)", dijeron.

Edgardo Hernández Contreras, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el exlegislador Manuel Barrera Guillén, también perteneciente a ese partido, demandaron a Editora Mival por supuesto daño moral, con la pretensión de obtener sumas millonarias, sin embargo, juzgados en materia civil desestimaron los recursos y establecieron que deberán pagar gastos y costas de sus promociones.

Al respecto, Vianey Montes Colunga, diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, comentó que, si los aludidos se sintieron agredidos o consideraron la información injusta, "a lo mejor" estaban en tu derecho de presentar la denuncia.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que a las diputadas y los diputados nada les cuesta actuar de forma correcta en la función pública, y "portarnos bien para que no andemos en esos problemas".

"Yo creo que es el trabajo de ustedes es señalar lo que está mal, siempre y cuando, pues también cuidando la veracidad de las notas. Pues a veces por el hecho de estar en un cargo público, ya cualquiera podría pensar que lo puedes agredir, lo puedes difamar", declaró.

Aparte, Rubén Guajardo Barrera, diputado y coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que es decisión de cada funcionario público proceder como lo hizo el ex legislador. "La verdad que yo lo respeto mucho y no me gustaría entrar a fondo en el tema", solicitó.

"La verdad que soy muy respetuoso en este litigio entre particulares. En su momento fue un funcionario público (Barrera Guillén) respeto la decisión de cada parte y no me gustaría opinar a mí, de algo que no tiene que ver con un tema de una actuación mía", acotó.

Finalmente, y por separado, Hernández Contreras respondió que es un tema judicial, y en su caso, continúa el procedimiento, el cual hará valer en la instancia correspondiente.

"Jamás litigaré en los medios, lo tomamos como siempre: con frialdad, no pasa absolutamente nada", declaró el legislador.