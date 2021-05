FUP pide regreso gradual a las aulas

El regreso presencial a clases en las facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí deberá hacerse de manera gradual y de acuerdo con las necesidades de cada institución, pero también considerando posibles modelos combinados o híbridos de trabajo en las aulas y a distancia, pidió el presidente electo de la Federación Universitaria Potosina (FUP), Hermes Barragán Hernández.

Recordó que en algunas facultades ya se realiza algo de trabajo combinado; con algunas clases a distancia a través de la plataforma oficial y actividades presenciales en laboratorios.

Esto permite que los estudiantes acuden a las actividades en los talleres cumpliendo medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus, "pero mientras, es posible empezar por un modelo por el estilo, es decir híbrido, pero depende de las necesidades de cada facultad y la situación en la que se encuentre", dijo.

Incluso habrá aquellos que tengan oportunidad de ir todos a clases presenciales y en algunos casos probablemente no sea así, y por esta causa probablemente sea necesario que los estudiantes sigan tomando algunas clases a distancia para resolver el avance de los semestres.

Consideró que se debe empezar por una decisión de no forzar a nadie al regreso presencial de clases, si todavía cree que no se siente seguro o en su caso si no existen las condiciones para que pueda regresar a casa sin haber adquirido algún virus.