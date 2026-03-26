logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ILUSIÓN MATERNAL

Fotogalería

ILUSIÓN MATERNAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Fustiga PVEM-SLP a Morena por limitar candidaturas de familiares

Segura Morquecho calificó como "frívola y arrogante" la postura reiterada por Luis María Alcalde

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 26, 2026 03:31 p.m.
A
Ignacio Segura Morquecho/Foto: Pulso

Ignacio Segura Morquecho/Foto: Pulso

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ignacio Segura Morquecho, calificó como "frívola y arrogante" la postura de Morena de impedir candidaturas de familiares de gobernantes en funciones y cuestionó la congruencia de ese planteamiento frente a su discurso en defensa de los derechos de las mujeres.

La declaración se da luego de que la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, reiterara que su partido no permitirá que familiares directos de mandatarios compitan por el mismo cargo de manera inmediata, incluso en coalición, y advirtiera que no acompañará postulaciones en esas condiciones.

A través de su cuenta en la red social X, Segura Morquecho sostuvo que "el pueblo decide y manda" y criticó que la medida contradiga la narrativa del partido en materia de igualdad: "¿Pero que no se supone que estamos luchando por los derechos de las mujeres y combatiendo el maltrato hacia ellas?. ¿Entonces?, ¿Solo es discurso? O ¿solo cuando nos conviene?", compartió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La dirigencia nacional de Morena ha fijado esta postura al ser cuestionada sobre el caso de San Luis Potosí, donde la senadora del PVEM Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ha sido mencionada como posible aspirante a la gubernatura. El partido indicó que la restricción responde a criterios de institucionalidad democrática y será aplicada a través de su Comisión de Elecciones.

LEA TAMBIÉN

Pide Ruth González endurecer penas a menores por homicidio

"Ya saben lo que hacen, entonces ya no los podemos juzgar como niños", dijo la senadora

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fustiga PVEM-SLP a Morena por limitar candidaturas de familiares
Fustiga PVEM-SLP a Morena por limitar candidaturas de familiares

Fustiga PVEM-SLP a Morena por limitar candidaturas de familiares

SLP

Ana Paula Vázquez

Segura Morquecho calificó como "frívola y arrogante" la postura reiterada por Luis María Alcalde

CEDH abre queja por confusión de GCE y muerte de civiles
CEDH abre queja por confusión de GCE y muerte de civiles

CEDH abre queja por "confusión" de GCE y muerte de civiles

SLP

Ana Paula Vázquez

Los tres elementos ya fueron vinculados a proceso, según informó la FGE

SCT retirará concesión a taxistas por detención ilegal de Ubers
SCT retirará concesión a taxistas por detención ilegal de Ubers

SCT retirará concesión a taxistas por detención ilegal de 'Ubers'

SLP

Rubén Pacheco

Martínez Acosta señaló que se tienen identificados los que participaron en "un acto ilegal"

Con empleo, más de 7 mil migrantes refugiados: STPS
Con empleo, más de 7 mil migrantes refugiados: STPS

Con empleo, más de 7 mil migrantes refugiados: STPS

SLP

Rubén Pacheco

Con apoyo de cientos de empresas colaboran con la economía del estado, señaló Sánchez Lara