G. Quiroga alcanzóel cuarto lugar

Ana Paula Vázquez

meta@pulsoslp.com.mx

Germán Quiroga y Omar Jurado, consiguieron un doble Top Ten con el equipo Car Motion Motorsport al término de la cuarta fecha de la NASCAR México Series 2023, la cual se disputó en el Autódromo Ecocentro de Querétaro.

El volante capitalino del auto marcado con el número 69 Car Motion- E- Connection-Orega- Continental- Roca montacargas- Sedfar- Ttb Logistics- Benotto- Bohn- FB-ArteVinil- Sherwin- Williams concluyó en el cuarto sitio general.

En tanto el piloto chihuahuense con el auto #54 Grupo Jurado Gasolineras- Car Motion-Carvel- Plaza 24- Transportes Jurado lo hizo en el noveno de la categoría estelar y 12 general.

Quiroga Fossas destacó la labor realizada por sus mecánicos de escudería, ya que dijo, le brindaron un auto con las condiciones para luchar por los primeros lugares en todo momento.

“Fue un fin de semana difícil, porque el sábado tuvimos muchos problemas, tratamos de ajustar el coche lo mejor. En el momento que calificamos en los primeros 11 sabíamos que teníamos algo para competir, aunque sabíamos que iba a estar muy complicado”, apuntó Germán, al concluir la competencia en el óvalo queretano de mil 275 metros de longitud.

“Logramos este resultado trabajando fuerte durante la competencia, estuvimos viendo cómo ajustar el auto a mitad de la carrera, el spotter cantó las banderas amarillas y los accidentes enfrente de mí, lo cual, nos ayudó a librarme bien de ellos, con ello tuvimos oportunidad de terminar adelante de los rivales que estaban adelante de nosotros en el campeonato”, expresó el tricampeón de la categoría.

En ese sentido, el piloto capitalino se dijo contento con el resultado logrado, aunque reconoció que le hubiera gustado subir al podio en el tercer lugar de su clase.

“Hay que estar sumando puntos, hay que terminar dentro de las cinco primeras posiciones para llegar a la victoria, vamos a seguir trabajando, falta detallarlo en papel, pero vamos en primer lugar del campeonato”, refirió el experimentado volante. “Max (Gutiérrez) es un extraordinario piloto, hemos tenido buenos agarrones, esta no fue la excepción, nos respetamos bien, venía Salvador de Alba, que es con quien vengo luchando el campeonato y no podía ocasionar un error que nos costara puntos importantes. No arriesgué de más”, comentó Germán acerca de las vueltas finales de la carrera.

Por su parte, Jurado se mostró satisfecho con su segunda carrera en fila con el equipo dirigido por el argentino Javier “Che” Fernández y valoró el Top Ten conseguido pese a inconvenientes padecidos en la prueba denominada “Querétaro 140”.

“Estoy muy contento con el equipo, agarrando puntos valiosos para el campeonato, porque empezamos de mala manera, empezamos en posición 27 y llegamos a estar hasta en la séptima general, al último un mal cálculo nos dejó afuera, al quedarnos sin gasolina, pero terminamos dentro del Top Ten. Estoy agradecido con mi spotter y patrocinadores”, mencionó el oriundo de Chihuahua.

La quinta fecha de la NASCAR México Series 2023 se llevará a cabo, el próximo 11 de junio, en el Óvalo Aguascalientes México.