logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

JTEKT EN CIUDAD SATÉLITE, SLP

Fotogalería

JTEKT EN CIUDAD SATÉLITE, SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gabinete estatal alista comparecencias por glosa del 4º Informe

El Congreso definirá fechas para que los secretarios expongan avances

Por Pulso Online

Septiembre 23, 2025 05:23 p.m.
A
Gabinete estatal alista comparecencias por glosa del 4º Informe

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí se mantiene a la espera de que el Congreso local defina las fechas para las comparecencias de los titulares del gabinete legal, como parte de la glosa del Cuarto Informe de Resultados del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, señaló que durante estas exposiciones se darán a conocer avances en infraestructuraseguridad públicadesarrollo económico y otros indicadores en las cuatro regiones del estado.

Torres Sánchez destacó que el proceso de glosa constituye un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que permite al Legislativo revisar los logros y cuestionar a los funcionarios sobre el manejo de los recursos públicos.

El funcionario aseguró que el Ejecutivo estatal mantiene el compromiso de dar continuidad a un gobierno cercano a la ciudadanía y con resultados medibles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Te puede interesar: Alito Moreno presenta al "Cártel de Mascuspana"

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gabinete estatal alista comparecencias por glosa del 4º Informe
Gabinete estatal alista comparecencias por glosa del 4º Informe

Gabinete estatal alista comparecencias por glosa del 4º Informe

SLP

Pulso Online

El Congreso definirá fechas para que los secretarios expongan avances

No llega el pago a maestros de Telesecundarias
No llega el pago a maestros de Telesecundarias

No llega el pago a maestros de Telesecundarias

SLP

Ana Paula Vázquez

Los trámites de homologación permanecen detenidos, explicó Juan Carlos Torres Cedillo

Sánchez Zumaya no es desafío para el PVEM: Morquecho
Sánchez Zumaya no es desafío para el PVEM: Morquecho

Sánchez Zumaya no es desafío para el PVEM: Morquecho

SLP

Ana Paula Vázquez

Esto, luego de que ayer formalizó su afiliación a Morena

Gráfico | Alcaldes ganan más que el gobernador, revela CO
Gráfico | Alcaldes ganan más que el gobernador, revela CO

Gráfico | Alcaldes ganan más que el gobernador, revela CO

SLP

Pulso Online

Según la organización civil, al menos 10 presidentes municipales perciben más que Ricardo Gallardo