Gabinete estatal alista comparecencias por glosa del 4º Informe

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí se mantiene a la espera de que el Congreso local defina las fechas para las comparecencias de los titulares del gabinete legal, como parte de la glosa del Cuarto Informe de Resultados del gobernador Ricardo Gallardo Cardona .

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, señaló que durante estas exposiciones se darán a conocer avances en infraestructura, seguridad pública, desarrollo económico y otros indicadores en las cuatro regiones del estado.

Torres Sánchez destacó que el proceso de glosa constituye un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que permite al Legislativo revisar los logros y cuestionar a los funcionarios sobre el manejo de los recursos públicos.

El funcionario aseguró que el Ejecutivo estatal mantiene el compromiso de dar continuidad a un gobierno cercano a la ciudadanía y con resultados medibles.

