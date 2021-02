Gabino Morales, respetuoso de la decisión de Leonel Serrato

Luego del anuncio hecho por el exdelegado regional del Gobierno de México para la Zona Metropolitana y excandidato a la alcaldía de la capital potosina por Morena, Leonel Serrato, para unirse ahora al Partido Verde Ecologista (PVEM), el delegado de Programas Integrales del Gobierno de México en San Luis Potosí, Gabino Morales, sostuvo ser respetuoso de las decisiones de quien, dijo, es su amigo y una buena persona.

Añadió que Leonel es una persona a la que le tiene un gran respeto, además de comportarse con honestidad, ya que cuando trabajó en la Delegación del Bienestar demostró ser congruente y trabajador. "Es una persona a la que le sigue teniendo gran estima, por lo que no puede criticar la determinación que tomó en estos momentos", sostuvo. Cuestionado directamente en el sentido de la congruencia de Serrato Sánchez al cambiar de fuerza política, respondió: "Lo congruente es perseguir sus ideales y donde él los encuentre, pues es su determinación, es una persona honesta, yo lo admiro y lo respeto mucho, y más en las decisiones que tome".

Finalmente, manifestó que si Leonel Serrato decidió seguir en la lucha y apoyando la causa desde otras trincheras, es una decisión que es muy respetable. "Yo le tengo mucho aprecio y estima, seguirá la amistad, es una persona con trayectoria de lucha"; no obstante, al ser interrogado sobre si esta decisión y otras que ha tomado Morena recientemente debilitan al partido, contestó: "Eso no lo sé, la gente lo va a decidir".