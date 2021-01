Gabino: "surgen aspirantes debajo de las piedras"

Aunque primero dijo que no hablará más de temas electorales, el delegado federal Gabino Morales dijo que cuando él fue presidente del partido en San Luis Potosí, "teníamos que andar buscando quién quisiera ser candidato y hasta consideramos pagarles para que aceptaran. En cambio, ahora surgen aspirantes para Morena hasta debajo de las piedras".

Cuestionado sobre el proceso recién reabierto en su partido para aspirantes a gobernadoras, declaró: "Yo del tema electoral ya no voy a hablar porque yo tomé una decisión hace tres meses, que fue quedarme a trabajar en el Gobierno para ayudarle al presidente Andrés Manuel López Obrador y además ando muy ocupado, ya que él me encarga muchas tareas, y la verdad es que eso me ayuda a no tener malos pensamientos y a no meterme en lo que no es conveniente".

De cualquier modo, dijo, "a la gente ya no se le engaña; los partidos podrán tomar buenas o malas decisiones respecto a sus candidatas y candidatos, pero será en los votos cuando recogerán el fruto o lo pagarán".

Añadió que el filtro para las y los aspirantes será la propia gente y es a ella, a la ciudadanía, a quien se le debe otorgar el voto de confianza.