Galindo advierte complejidad en separación Soledad-Interapas

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que la eventual desincorporación de Soledad de Graciano Sánchez del organismo operador Interapas sería un proceso "extremadamente complejo", por lo que hasta el momento no se ha entrado a ningún detalle técnico o jurídico.

El edil capitalino explicó que la dificultad radica incluso en definir el mecanismo legal mediante el cual podría concretarse la separación, ya que existen varias rutas posibles: una decisión del Congreso del Estado de San Luis Potosí, un acuerdo de la Junta de Gobierno del organismo o una determinación unilateral del propio municipio soledense, todas con sustento jurídico.

Lo anterior, luego de que el alcalde Juan Manuel Navarro anunciara que en marzo presentarán formalmente la intención de abandonar el sistema. Galindo Ceballos subrayó que, pese a ello, existe comunicación constante y una relación institucional prudente entre ambos ayuntamientos para analizar el tema.

El presidente municipal puntualizó que el asunto no se limita a la deuda que mantiene Soledad con el organismo, sino que involucra cuestiones estructurales relacionadas con la operación del servicio. En ese sentido, sostuvo que la principal exigencia de la población es contar con suministro de agua potable.

Asimismo, indicó que también deben considerarse aspectos como el manejo de aguas residuales y la viabilidad financiera del sistema, pues su funcionamiento depende de recursos suficientes para pagar proveedores, mantener pozos, presas y plantas de tratamiento, así como cubrir compromisos pendientes.