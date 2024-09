Galindo entrega estafeta del nuevo municipio

En su visita al nuevo municipio de Villa de Pozos, donde “entregó la estafeta” a la concejal presidente María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, el alcalde capitalino Enrique F. Galindo Ceballos afirmó que él fue, junto con el gobernador del estado, un promotor de la municipalización de la ahora exdelegación.

“Yo lo dije junto con el gobernador Ricardo Gallardo, los dos éramos promotores. Luego parecíamos adversarios, pero en esto no éramos. Pudimos serlo. Quien tenía la acción jurídica más importante para evitarlo (la municipalización) era precisamente yo como alcalde y no la usé. Nunca, ni amagué. Nada. Nadie me puede acusar de eso. Al contrario: fue promover, empujar, impulsar y por eso hoy estoy aquí en este acto simbólico de entrega de la estafeta”, declaró en un acto público en presencia de autoridades de ambos municipios ahora conurbados.

Reconoció que en tres años no iba a ser fácil “resolverles todo a todos, pero lo que se hizo fue con buena voluntad y con mucho amor a Pozos porque es parte de la ciudad. Saben los poceños que yo tengo raíces en Pozos, que mi mamá tuvo mucho que ver aquí. Conozco la lucha de municipalización de Pozos desde hace muchos años”.

El edil de la capital deseó mucho éxito a las nuevas autoridades poceñas al declarar que “lo mejor que le puede pasar a Pozos es que ustedes tengan un gran éxito y yo como alcalde y mi equipo, mis síndicos y regidores los vamos a estar siempre apoyando. Les pido que cerremos filas con el municipio de Villa de Pozos. Esa es la intención de nosotros, de corazón”.