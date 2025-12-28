Galindo pide frenar linchamientos tras caso en El Saucito

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, exhortó a la ciudadanía a evitar los linchamientos y a no tomar la justicia por su propia mano, luego de los hechos registrados a inicios de diciembre en la zona de El Saucito, donde vecinos golpearon y retuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de robos en el sector.

El edil hizo un llamado directo a la población para que confíe en las autoridades y reporte cualquier situación de riesgo a los canales oficiales, al advertir que permitir que la justicia quede en manos de particulares representa un grave peligro. Señaló que este tipo de acciones pueden derivar en confusiones con consecuencias irreversibles, incluso para personas inocentes.

Galindo Ceballos recordó que en distintas partes del país se han presentado casos de linchamientos en los que posteriormente se comprobó que las personas agredidas no tenían relación con los delitos que se les imputaban, lo que ha llevado incluso a que ciudadanos enfrenten procesos penales por estos hechos. Por ello, insistió en la importancia de actuar con responsabilidad y dentro del marco de la ley.

En ese sentido, reiteró su disposición para atender directamente reportes relacionados con la seguridad pública y pidió a la ciudadanía comunicarse con las autoridades municipales ante cualquier emergencia. Subrayó que la colaboración entre sociedad y gobierno es fundamental para prevenir delitos y evitar que situaciones de tensión escalen a hechos de violencia colectiva.

El pronunciamiento del alcalde se da tras un incidente ocurrido en las inmediaciones del panteón de El Saucito, donde un hombre fue sorprendido, según testimonios vecinales, cuando presuntamente intentaba asaltar a una persona. Al reconocerlo como supuesto responsable de otros robos recientes, varios habitantes lo interceptaron, lo golpearon y evitaron su huida.