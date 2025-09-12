Colonos casi linchan a presunto ladrón

Matehuala.- El jueves vecinos de la colonia Antorchista golpearon a un sujeto que presuntamente estaba armado con un cuchillo y amenazando a los transeúntes y quien se dijo había robado un Jardín de Niños de esta zona, al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes evitaron que el sujeto fuera linchado por los vecinos por el atraco cometido.

Los hechos se generaron en las calles de Saltillo y Distrito Federal de la Colonia Antorchista, donde una persona de sexo masculino presuntamente estaba amenazando a los transeúntes con un cuchillo, pero que había cometido un atraco en el Jardín de Niños de la zona, los vecinos muy molestos buscaban hacer justicia por su propia mano, por lo que sujetaron al presunto delincuente y los empezaron a golpear.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes inmediatamente evitaron que el presunto ladrón fuera linchado.

Al preguntar los agentes lo que ocurría, los vecinos dijeron a lo oficiales que el hombre había alterado el orden público amenazando a las personas con un cuchillo, además de que había cometido un atraco en el Jardín de Niños de la zona.

El hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal y llevado ante la fiscalía.