Galindo recorre el Centro y anuncia rescate integral

El alcalde realizó un recorrido nocturno

Por Redacción

Marzo 10, 2026 11:31 a.m.
A
El alcalde de Enrique Galindo Ceballos informó que el Ayuntamiento impulsa un plan para continuar con el rescate integral del Centro Histórico de San Luis Potosí, tras realizar un recorrido nocturno por distintas calles y plazas del primer cuadro de la ciudad.

Acompañado por directores de diversas áreas municipales, el presidente municipal supervisó condiciones de alumbrado, limpieza, comercio y orden en espacios públicos, con el objetivo de identificar necesidades y dar seguimiento a acciones de mejora en la zona.

Durante el recorrido, Galindo Ceballos señaló que las plazas, calles peatonales y explanadas del Centro Histórico presentan mejores condiciones que hace algunos años, aunque indicó que aún se requiere continuar con trabajos en materia ambiental, servicios urbanos y regulación de actividades comerciales.

En la supervisión participaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio de Jesús Villa, así como los titulares de Comercio, Servicios Municipales y la Unidad de Gestión del Centro Histórico, quienes recibieron indicaciones para atender los puntos detectados durante el recorrido.

De acuerdo con el Ayuntamiento, la inspección abarcó más de 42 cuadras del primer cuadro, desde la avenida Carranza hasta los mercados Hidalgo, de los Huaracheros y República, además de calles como Eje Vial, El Carmen e Hidalgo.

El alcalde sostuvo que mantener en buenas condiciones el Centro Histórico requiere trabajo permanente y coordinación con comerciantes y ciudadanos, para conservar esta zona como uno de los principales espacios turísticos y comerciales de la ciudad.

