Gallardistas saldrán del gobierno de Soledad: Govea Arcos

Con la presencia de simpatizantes sin sana distancia en el inició su campaña electoral, Paola Alejandra Arreola Nieto, candidata al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), dijo en alusión a sus contrincantes, no ser una aspirante improvisada "por ocurrencias", ni de "esas que invaden predios".

Acompañada por otros y otras candidatas, entre ellas Adriana Marvelly Costanzo Rangel, candidata a gobernadora, así como Amalia Dolores García Medina, ex gobernadora perredista de Zacatecas, refirió que no es una candidata que aparece cada tres años en la boleta electoral, tres meses antes de la elección y con una idea de que "la tercera es la vencida".

La ex aspirante al mismo cargo por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sostuvo que es una abanderada respetuosa de la ley, por lo tanto, no será quien le dé continuación a la corrupción del gobierno municipal.

Arreola Nieto aseveró que, de llegar a la administración soledense, no será una alcaldesa que pueda ser manipulada como un "títere". "En esta pandemia me he mantenido cerca y nunca los he abandonado, por ello pueden sentirse seguros de que soy su aliada", sostuvo.

En su intervención, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, coordinador estatal del PMC, asumió que, con la llegada de Arreola Nieto saldrá del Ayuntamiento la familia Gallardo, que a lo largo de los años han dominado la municipalidad soledense. "A los Gallardo, en Soledad, se les acabó la fiesta", aseveró.

El también diputado local con licencia, supuso que lo más importante de la abanderada naranja, es la confianza generada con el trabajo realizado como diputada en el Congreso del Estado y con el pago de pipas de agua potable para los habitantes soledenses.

Consideró que el equipo de trabajo de Arreola Nieto, estará integrado por personas de "bien", además de hombres y mujeres que "verdaderamente" cumplan con las obligaciones que se les asignaron. "Nosotros la esteremos acompañando muy puntualmente en todas las actividades", comentó.

Govea Arcos sostuvo que los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), y Verde Ecologista de México (PVEM) en el caso soledense, han sido incapaces de atender la violencia criminal suscitada diariamente.

"Un día aparece un ejecutado y al día siguiente también (en Soledad de Graciano Sánchez). Han sido verdaderamente ineptos e incompetentes, y necesitamos construir una ruta distinta para que verdaderamente podamos vivir en paz y sin miedo", concluyó.