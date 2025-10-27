Gallardo contradice a Bienestar

El padrón final de familias afectadas por las lluvias torrenciales en municipios de la región Huasteca de San Luis Potosí concluyó con un total de 5 mil 800 familias "reales", sostuvo el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

El mandatario desestimó otras cifras oficiales superiores, al considerar que "ya están metiendo de más", y aseguró que el programa de apoyos a los hogares huastecos está por concluir.

En entrevista, refirió que el pasado fin de semana personal de distintas dependencias acudió a las zonas siniestradaspara entregar 20 mil pesos a las familias empadronadas, además de un paquete de ayuda con estufa, refrigerador, colchón y cacerolas.

"Gracias a Dios ya casi están todos fuera (de riesgo o sin apoyo). Ya entregamos apoyos en la Huasteca el fin de semana. Estuvimos todo el fin de semana entregando 20 mil pesos a cada familia afectada", comentó.

Aunque Gallardo Cardona no precisó qué instancia manejó cifras distintas, la Secretaría del Bienestar reportó recientemente que su censo concluyó con 9 mil 985 viviendas dañadas, cuyos habitantes recibirán 20 mil pesos en una primera fase de apoyo para limpieza y rehabilitación.

