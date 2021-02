Gallardo espera "desbandada" de PAN y el PRI

El aspirante a la gubernatura del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que panistas y priistas se sumarán en las próximas horas al proyecto del Partido Verde.

Aseguró que la llegada de ex militantes del Partido Acción Nacional es sólo el principio de una desbandada de diversos partidos políticos que se van a incorporar al proyecto de gobierno del Partido Verde.

Consideró que a los potosinos no se les debe clasificar como "chairos" y "fifís", y mucho menos formar parte de las peleas de más de 90 años entre panistas y priistas.

Aseguró que la gente que realmente milita en el PRI y el PRI no va a votar por los candidatos propuestos para la alianza, porque ellos están acostumbrados a votar por los candidatos de su propio partido o no votar en caso de que así no se den las condiciones, y por ello dijo confiar en que el proceso que viene le será favorable.