Gallardo inaugura Altar de Dolores en Palacio de Gobierno

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, inició las actividades culturales y turísticas de Semana Santa con la inauguración del Altar de la Virgen de los Dolores, en el patio central del Palacio de Gobierno, una de las expresiones más representativas de las tradiciones, así como de la identidad cultural del estado.

En el cambio que se vive y se siente, el gobernador Ricardo Gallardo destacó la importancia de preservar y fortalecer las tradiciones que dan sentido de pertenencia a San Luis Potosí, reiterando el compromiso de su administración para impulsar actividades culturales, religiosas y turísticas para el disfrute de las familias de las cuatro regiones del estado y de miles de visitantes de distintos lugares de México y el mundo.

Gallardo Cardona destacó que en las cuatro regiones de San Luis Potosí se llevarán a cabo diversas actividades que reflejan la riqueza cultural potosina, como representaciones del Viacrucis, ferias tradicionales, exposiciones artesanales y eventos gastronómicos, que fortalecen la convivencia social y fomentan el turismo.

Finalmente, Ricardo Gallardo anunció que se espera una derrama económica de más de mil 200 millones de pesos por todas las actividades que se realizarán en territorio potosino en la presente temporada vacacional.

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