Gallardo modifica su propuesta: en vez de capar, promovería la castración química a violadores

Luego de la controversia mediática se generó por la propuesta de enviar una iniciativa de ley para imponer pena de muerte a feminicidas y castración física a violadores, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona relajó su discurso, pues este miércoles señaló que se buscaría al menos lograr la castración química, pena que dijo serviría como ejemplo o modelo a seguir a nivel internacional.

Aseguró que lo han estado buscando de otros países para que les envíe la iniciativa que en breve presentaría ante el Congreso del Estado: “ya la estamos terminando, están muchas organizaciones nacionales e internacionales interesadas en que se lleve a cabo, quieren ya también que eso se vea en otros países”.

En un principio cuando el mandatario estatal habló sobre su propuesta, aseguró que se llevaría a cabo una castración literal, es decir, por medio de una técnica quirúrgica se retirarían los órganos sexuales a los hombres que sean declarados culpables de una violación.

“Estamos enviando una iniciativa al Congreso local donde vamos a exigir –no a pedir– que capemos, en San Luis Potosí, a capar a todos los violadores. Ya no queremos violadores en San Luis Potosí. Y como aquellos que asesinan, también pedir su pena de muerte”, declaró el lunes pasado.

Este miércoles, aseguró que lo que se propondrá es una castración química por medio de una iniciativa, que espera que se apruebe antes de finalizar este 2022: “con una ley contundente que proteja a las mujeres y no vamos a parar hasta lograrlo, será un ejemplo no solo nacional, sino internacional, esto se va a ir a otros países para que se ponga un punto final a las violaciones de las mujeres”.

Finalmente, Gallardo Cardona afirmó que el 100% de la ciudadanía está de acuerdo con su propuesta, así como más del 80% de las y los legisladores, solo hay uno o dos que no están de acuerdo, pero ahí que entreguen cuentas con su electorado, dijo, aunque no descartó llevar a cabo una consulta pública: “vamos a preguntarles a toda la gente si quieren este cambio, no estoy casado con que sea a fuerza la propuesta mía”.