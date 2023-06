Gallardo pide transparencia a Galindo

Luego de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) notificó que el 26 de junio la presa El Realito dejará de bombear agua para San Luis Potosí, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona pidió al Ayuntamiento capitalino conocer en qué se gastaron “miles de millones de pesos” en el llamado Plan Emergente que anunció para enfrentar la crisis hídrica que se avecina.

“Y que hoy vayan a decir que no va a funcionar el programa ¿hay que pregúntales si va a funcionar su programa? Porque a final de cuentas quien se encargó de diseñar el programa y gastar el dinero fueron ellos”, expuso.

Agregó que, en lugar de gastar recursos en la campaña para dar a conocer la situación a la ciudadanía, se hubieran enfocado en el problema en sí, y sostuvo que el gobierno de Enrique Galindo Ceballos debe de informar de inmediato sí no va a funcionar el Plan Emergente.

“Si no va a funcionar ya que lo diga, entonces nosotros entraríamos, pero si ellos no dicen nada y son omisos a lo que está sucediendo, pues qué grave situación porque también ser omisos es un delito”, dijo.

Gallardo Cardona señaló que los pozos que el Interapas anunció que se rehabilitarían tiene que dar agua, en caso de que no suceda, señaló que debieron pedirles ayuda con anticipación para tener mayor capacidad de respuesta.

“Imagínate que el día cero sea el lunes o martes ya no hay agua y nos digan en ese momento, fíjense que siempre no, que no funcionó el programa, ¡que irresponsabilidad!, sería una estupidez, una tontería que nos lo digan el mero día”, enfatizó.