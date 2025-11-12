logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Primer Congreso BNI Reconnect reunió a la comunidad empresarial en San Luis Potosí

Fotogalería

Primer Congreso BNI Reconnect reunió a la comunidad empresarial en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gallardo promete dejar "limpia" la Dirección de Pensiones del Estado

El gobernador afirma que se habrán pagado casi 5 mil millones de pesos antes de concluir 2025.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 12, 2025 12:09 p.m.
A
Gallardo explica pagos a Pensiones.

Gallardo explica pagos a Pensiones.

Al finalizar el 2025, la Secretaría de Finanzas (Sefin) habrá depositado 4 mil 960 millones de pesos a la Dirección de Pensiones del Estado (DPE) para cubrir los pagos pendientes, afirmó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

El mandatario explicó que, hasta el momento, el Estado ha transferido 3 mil 760 millones de pesos, y en lo que resta del año se saldarán otros mil 200 millones.

"O sea, Pensiones va a quedar totalmente limpio y de aquí en adelante, los gobiernos lo que tienen que cuidar es no cometer la pandejada (sic) que cometieron de endeudar Pensiones", recriminó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En entrevista, el gobernador pidió establecer medidas restrictivas para evitar que los sindicatos colapsen el sistema, pues entre las irregularidades detectadas figura la autorización de hasta tres préstamos de 380 mil pesos a un mismo trabajador.

Aunque los datos oficiales muestran que parte del endeudamiento corresponde a la actual administración, Gallardo atribuyó los pasivos a la llamada "herencia maldita", al señalar que sexenios anteriores no realizaron los pagos necesarios.

El mandatario sostuvo que, debido a la asignación millonaria a Pensiones, el Gobierno del Estado dejó de aplicar recursos para la construcción de cuatro puentes vehiculares en la capital potosina.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gallardo promete dejar "limpia" la Dirección de Pensiones del Estado
Gallardo promete dejar "limpia" la Dirección de Pensiones del Estado

Gallardo promete dejar "limpia" la Dirección de Pensiones del Estado

SLP

Rubén Pacheco

El gobernador afirma que se habrán pagado casi 5 mil millones de pesos antes de concluir 2025.

35 municipios con irregularidades en obra pública: IFSE
35 municipios con irregularidades en obra pública: IFSE

35 municipios con irregularidades en obra pública: IFSE

SLP

Redacción

as auditorías revelaron deficiencias técnicas y financieras en obras de pavimentación y bacheo.

"El plan urbano nos puso una camisa de fuerza": Galindo
"El plan urbano nos puso una camisa de fuerza": Galindo

"El plan urbano nos puso una camisa de fuerza": Galindo

SLP

Rolando Morales

El alcalde admite que el instrumento vigente frena el desarrollo de la capital potosina.

Persisten bajas temperaturas en SLP por efectos del frente frío 13
Persisten bajas temperaturas en SLP por efectos del frente frío 13

Persisten bajas temperaturas en SLP por efectos del frente frío 13

SLP

Redacción

Protección Civil mantiene el llamado a extremar precauciones ante heladas en zonas altas