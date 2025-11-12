Gallardo promete dejar "limpia" la Dirección de Pensiones del Estado

Al finalizar el 2025, la Secretaría de Finanzas (Sefin) habrá depositado 4 mil 960 millones de pesos a la Dirección de Pensiones del Estado (DPE) para cubrir los pagos pendientes, afirmó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

El mandatario explicó que, hasta el momento, el Estado ha transferido 3 mil 760 millones de pesos, y en lo que resta del año se saldarán otros mil 200 millones.

"O sea, Pensiones va a quedar totalmente limpio y de aquí en adelante, los gobiernos lo que tienen que cuidar es no cometer la pandejada (sic) que cometieron de endeudar Pensiones", recriminó.

En entrevista, el gobernador pidió establecer medidas restrictivas para evitar que los sindicatos colapsen el sistema, pues entre las irregularidades detectadas figura la autorización de hasta tres préstamos de 380 mil pesos a un mismo trabajador.

Aunque los datos oficiales muestran que parte del endeudamiento corresponde a la actual administración, Gallardo atribuyó los pasivos a la llamada "herencia maldita", al señalar que sexenios anteriores no realizaron los pagos necesarios.

El mandatario sostuvo que, debido a la asignación millonaria a Pensiones, el Gobierno del Estado dejó de aplicar recursos para la construcción de cuatro puentes vehiculares en la capital potosina.