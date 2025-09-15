Gallardo rendirá su cuarto informe en Arena Potosí

El gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, presentará su Informe de Actividades que corresponden al cuarto año de ejercicio de gobierno, en la Arena Potosí, el próximo lunes por la tarde.

El propio titular del Poder Ejecutivo informó que habrá invitados de nivel nacional, pero también acudirán los miembros de la directiva del PVEM.

Dijo que de su informe se debe reflexionar que falta mucho por hacer, y que se tiene que pedir a la gente un poco de paciencia, pues aseguró que es entendible que haya quienes se desesperan, porque se ve que están haciendo las cosas y no se les ha hecho las de ellos.

Comentó que los proyectos planteados por el gobierno serán hechos en su totalidad y anunció que el viernes inicia la construcción de un puente vehicular que conectará en minutos una serie de caminos en Tamazunchale.

