Gallardo se niega a responder solicitudes de información "hechas" por "Mickey Mouse"

Las solicitudes de información pública por medio de la Plataforma de Transparencia se deben solicitar con nombres reales o en su caso por parte del medio de comunicación al cual pertenecen, y no con seudónimos como Mickey Mouse, manifestó el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.

El gobernador fue cuestionado por la dilación en la transparencia de la compra de vehículos de la Guardia Civil Estatal, a pesar de que se ha solicitado conocer los contratos y facturas por al menos 10 solicitudes de información, situación que también ocurrió con la solicitud de los procesos de licitación y fallos para las obras de remodelación del Parque Tangamanga o el costo de las contrataciones del cártel del Teatro del Pueblo en la edición 2022 de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

El mandatario justificó que en algunas ocasiones las solicitudes se hacen a nombre de personajes públicos, tales como el diputado Alejandro Leal Tovías, por ello pidió respeto en el proceso, asimismo, aseguró que, si no se piden con nombres reales o medios, las seguirán rechazando.

"Hay que pedir las solicitudes de transparencia bien hechas, porque las últimas que me llegaron de transparencia, están a nombre de Alejandro Leal Tovías y no la hizo él, él dice 'yo no la hice', yo no he hecho ninguna solicitud y están a su nombre, incluso hubo una de Mickey Mouse", relató.

Para realizar una solicitud de información la propia Plataforma de Transparencia da la posibilidad a la o el ciudadano de poner el "nombre(s) o pseudónimo", asimismo, en el artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí, señala que para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes: nombre o, en su caso, los datos generales de su representante.