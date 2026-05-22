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Gallardo transforma movilidad en Rayón

Inicia arreglo del camino a Tortugas; entrega la calle Mina y el puente Riva Palacio

Por Redacción

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
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Gallardo transforma movilidad en Rayón

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, arrancó en Rayón la rehabilitación integral del camino hacia la comunidad de Tortugas, una obra histórica que contempla la pavimentación total de más de tres kilómetros hasta el entronque con la carretera federal 70, mejorando significativamente la movilidad y el acceso para las comunidades de la región.

Entre una gran aceptación de las familias del municipio, el Gobernador Ricardo Gallardo aseguró que esta modernización vial beneficiará directamente a más de 6 mil personas, entre habitantes, estudiantes, trabajadores, visitantes y transportistas, quienes ahora contarán con un tránsito más seguro, eficiente y funcional, permitiendo además una mejor conectividad para actividades productivas, comerciales y sociales.

Durante el evento, Ricardo Gallardo Cardona anunció además la rehabilitación de la carretera Rayón-Lagunillas, proyecto que continuará fortaleciendo la conectividad y el desarrollo económico de ambos municipios, con más oportunidades de desarrollo comercial, productivo, recreativo y cultural.

En la cabecera municipal, el Gobernador del Estado entregó la rehabilitación integral de la calle Mina, realizada con concreto hidráulico para garantizar mayor durabilidad y mejores condiciones de movilidad para peatones y automovilistas. La obra incluyó la pavimentación de tres mil 500 metros cuadrados, construcción de guarniciones y banquetas, renovación del drenaje sanitario y nuevo sistema de alumbrado público, consolidando una vialidad más segura y funcional.

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Finalmente, entregó la rehabilitación de la calle y puente Riva Palacio, infraestructura que contribuirá al ordenamiento urbano y permitirá una circulación más ágil y segura para los habitantes.

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