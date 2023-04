Gallardo va a Palacio Nacional, dice que buscará apoyo por la falta de agua y arremete otra vez contra Interapas

El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona será uno de los 20 mandatarios y mandatarias que se reúnan este miércoles en Palacio Nacional, inicialmente iban a ser atendidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero al estar contagiado de Covid-19, se reunirán con otros tres representantes para abordar principalmente temas de seguridad.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, detalló que la reunión será encabezada por él, acompañado por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

"Está confirmada la presencia de 20 gobernadores y pues todo va en el marco de la revisión que se hace periódicamente a la estrategia nacional de seguridad", expuso.

Por su parte, Gallardo Cardona, informó ayer durante el evento de la inauguración del puente atirantado del Circuito Potosí, que trataría de abordar los siguientes temas: la federalización de la nómina para los trabajadores del sistema de Telesecundarias y esquema de Salud para el Bienestar en el resto de los hospitales.

Agregó que además que en esta reunión abordarán el problema por la falta de agua que enfrenta la ciudadanía no solo en la zona metropolitana de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, pues esta problemática se repite en otros municipios de la entidad, misma que dijo es provocada principalmente por la falta de operatividad de los organismos municipales de agua, tales como el Interapas.

"Vamos a eso, para ver cómo es cómo le va entrar la Federación y el estado para apoyar a los organismos de agua que no están haciendo bien su trabajo, no nada más es un tema de la capital que sufre agua, también hay municipios que se están quedando sin agua, organismos municipales que están dejando sin agua a la gente y que sí le están cobrando los recibos pero que no les entregan el agua", enfatizó.

Los otros municipios que señaló con problemáticas para la entrega de agua a sus ciudadanos se localizan en la Huasteca, uno de ellos Ciudad Valles.